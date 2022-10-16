Головна Світ Політика
search button user button menu button

Родичі будуть бомжами: у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Родичі будуть бомжами: у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео)
Приїзд пермського губернатора до мобілізованих закінчився провалом
фото: кадр відео

Мобілізовані почали відверто посилати губернатор Пермського краю

Візит губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна до мобілізованих перм'яків до навчального центру в Єлані закінчився для нього провалом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час зустрічі солдати вимагали губернатора дати конкретні терміни запровадження регіональної виплати. Солдати поцікавилися, чому на премії чиновників виділяється 40 млн руб., а мобілізованим – нічого. Також бійці висміяли допомогу, яку влада краю надіслала солдатам.

Відповідь губернатора мобілізованих не влаштувала. 

«Нас цікавить конкретика, щоб допомогти нашим сім'ям, нам усім потрібна виплата. Від 150 до 300 тис. руб. Іншим нам усім допомагають і допомогли. Питання у всіх у цю одноразову виплату вперлося», – повідомив один із солдатів.

В результаті губернатор втратив терпіння та дозволив собі ненормативну лексику.

Мобілізовані висловили йому, що їхні родичі можуть залишитись бомжами протягом місяця, бо треба якось платити за кредитами.

«Чому ми дбаємо про Батьківщину, а Батьківщина про нас ні?» – спитали вони.

Нічого конкретного Махонін на це не відповів, і після 30-секундного виступу губернатора мобілізовані нібито почали його відверто посилати.

Махонін же підсумок розмови «підвів» лише в Telegram-каналі, де визнав, що було багато питань щодо кредитів, він повідомив, що його підлеглі на місці записували номери мобілізованих телефонів, «щоб адресно відпрацювати кожну проблему».

Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

Читайте також:

Теги: Telegram Батьківщина влада мобілізація пожежа поліція путін росіяни смерть фронт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смерті, які трапляються так швидко, вже викликали обурення у Росії
Перші мобілізовані повертаються до РФ у трунах: The Guardian пояснив, до чого це призведе
Сьогодні, 07:18
У Росії почалася мобілізація жінок
Мобілізація в РФ: окупанти продовжують вручати повістки жінкам
Вчора, 18:23
Путін дав пресконференцію за підсумками поїздки до Астани
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна
14 жовтня, 16:39

Політика

Росія перекидає до Білорусі літаки регіонального угруповання військ
Росія перекидає до Білорусі літаки регіонального угруповання військ
Родичі будуть бомжами: у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео)
Родичі будуть бомжами: у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео)
Путін скликає нараду з членами Радбезу
Путін скликає нараду з членами Радбезу
Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW
Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
134K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
53K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
36K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
18K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту