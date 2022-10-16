Родичі будуть бомжами: у РФ мобілізовані відверто «посилають» владу (відео)

Мобілізовані почали відверто посилати губернатор Пермського краю

Візит губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна до мобілізованих перм'яків до навчального центру в Єлані закінчився для нього провалом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час зустрічі солдати вимагали губернатора дати конкретні терміни запровадження регіональної виплати. Солдати поцікавилися, чому на премії чиновників виділяється 40 млн руб., а мобілізованим – нічого. Також бійці висміяли допомогу, яку влада краю надіслала солдатам.

Відповідь губернатора мобілізованих не влаштувала.

«Нас цікавить конкретика, щоб допомогти нашим сім'ям, нам усім потрібна виплата. Від 150 до 300 тис. руб. Іншим нам усім допомагають і допомогли. Питання у всіх у цю одноразову виплату вперлося», – повідомив один із солдатів.

В результаті губернатор втратив терпіння та дозволив собі ненормативну лексику.

Мобілізовані висловили йому, що їхні родичі можуть залишитись бомжами протягом місяця, бо треба якось платити за кредитами.

«Чому ми дбаємо про Батьківщину, а Батьківщина про нас ні?» – спитали вони.

Нічого конкретного Махонін на це не відповів, і після 30-секундного виступу губернатора мобілізовані нібито почали його відверто посилати.

Махонін же підсумок розмови «підвів» лише в Telegram-каналі, де визнав, що було багато питань щодо кредитів, він повідомив, що його підлеглі на місці записували номери мобілізованих телефонів, «щоб адресно відпрацювати кожну проблему».

Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

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