У Росії «загубилися» мобілізовані: родичі записали звернення до влади

Жінки заявляють, що нічого не знають про місцеперебування своїх мобілізованих родичів

У російському місті Курськ група жінок заявила про зникнення їхніх мобілізованих родичів. Жінки виступили зі зверненням до влади та громадян Росії.

«Ми звертаємося до вас, щоб ви бачили, що відбувається у нас в Росії з тими людьми, яких призвали у нашу улюблену армію», – сказала одна з жінок.

Учасниці звернення обурюються, що втратили зв’язок зі своїми мобілізованими родичами 10 жовтня.

«Вони не виходять на зв’язок. Просто зникли. Куди звертатися? Ми стукаємо у всі двері, але ніхто нам нічого точно не говорить. Тільки прийняли заяви. А коли ці заяви будуть розглянуті, невідомо. Що нам робити? Допоможіть», – зазначила інша жінка.

Росіянки також обурюються, що телебачення не хоче їх слухати. Вони також заявляють про порушення під час мобілізації, мовляв, відправляють на війну багатодітних батьків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.