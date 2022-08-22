Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з «Калібрами»

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з «Калібрами»
Окупанти тримають напоготові п'ять носіїв ракет типу «Калібрами»
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну понад 30 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 5 російських кораблів-носіїв «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут», – зазначили українські військові.

При цьому напоготові п'ять носіїв ракет типу «Калібрів» із загальною кількістю понад 30 та один великий десантний корабель.

В ОК «Південь» додали, що над вечір на узбережжі Одеської області знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, яку штормове море принесло до берега.

Окрім цього, громадян закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу та дотримуватись алгоритмів безпеки.

Нагадаємо, українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

Також у рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту.

Разом з тим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) 21 серпня знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники.

Теги: росія Чорне море корабель море

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередньо, новою датою «референдуму» має стати так зване голосування в один день із Донецькою областю
На Херсонщині окупанти фактично провалили підготовку до «референдуму» – Хлань
Вчора, 17:07
ЗСУ дають гідну відсіч ворога
Окупанти проводять ротацію в прикордонних районах – Генштаб
Вчора, 18:37
Троє з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу «Калібр»
Окупанти вивели до берега Криму кораблі з крилатими ракетами
Вчора, 20:13

Події в Україні

Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з «Калібрами»
Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з «Калібрами»
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили установки С-300 та «Гіацинт-С»
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили установки С-300 та «Гіацинт-С»
За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною
За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною
Зеленський вручив премії «Національна легенда України»
Зеленський вручив премії «Національна легенда України»
У Мелітополі партизани покарали окупанта, який чіплявся до дівчини (відео)
У Мелітополі партизани покарали окупанта, який чіплявся до дівчини (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
63K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
62K
«Хочу пожелать, чтобы Бог хранил вас». Як митрополит Онуфрій з окупантами зустрічався
56K
Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ
45K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
32K
Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату

Новини

На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
20 серпня, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту