Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з «Калібрами»

Окупанти можуть атакувати Україну понад 30 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 5 російських кораблів-носіїв «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут», – зазначили українські військові.

При цьому напоготові п'ять носіїв ракет типу «Калібрів» із загальною кількістю понад 30 та один великий десантний корабель.

В ОК «Південь» додали, що над вечір на узбережжі Одеської області знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, яку штормове море принесло до берега.

Окрім цього, громадян закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу та дотримуватись алгоритмів безпеки.

Нагадаємо, українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

Також у рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту.

Разом з тим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) 21 серпня знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники.