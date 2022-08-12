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Після катастрофічних поразок на Чорному морі Путін звільнив командувача ЧФ РФ – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Після катастрофічних поразок на Чорному морі Путін звільнив командувача ЧФ РФ – ЗМІ
Ігор Осіпов був призначений командувачем ЧФ РФ у 2019 році
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, причиною звільнення стали нещодавні вибухи в окупованому Криму

Після знищення військового аеродрому неподалік Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму у Росії звільнили командувача Чорноморського флоту Ігоря Осіпова. Про це повідомляє севастопольське видання ForPost з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що офіційного підтвердження цієї інформації з боку пресслужби Чорноморського РФ наразі немає.

Кандидатом на посаду нового очільника ЧФ РФ видання називає віцеадмірала Віктора Соколова. Соколову 59 років. Він пройшов службу від командира мінно-торпедної бойової частини на кількох кораблях, начштабу та командира дивізіону тральщиків до заступника командувача Північного флоту (з 2013 року) та начальника Військово-наукового центру ВМФ «Військово-Морська академія імені Адмірала Флоту Радянського Союзу. Г. Кузнєцова» (з 2020 року).

Віктор Соколов
Віктор Соколов

Про звільнення командувача Чорноморським флотом повідомляє і український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела. Причиною звільнення, за його інформацією, є знищення військового аеродрому неподалік Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Журналіст пояснив, що на цій авіабазі дислокувалася головна ударна сила ЧФ – 43-й морський штурмовий авіаполк. І знищення літаків, імовірно, внаслідок підриву двох складів із боєприпасами, свідчить про розгром полку.

«Знищено приблизно половина боєздатних літаків, та більша частина також дуже вартісного боєкомплекту, завдано важких втрат інфраструктурі авіабази», – написав Бутусов у Facebook.

Бутусов зауважив, що Осіпов залишався на посаді навіть після знищення українськими військами флагмана ЧФ Росії, крейсера «Москва». Але після вибухів у Новофедорівці адмірал втратив посаду.

«Це найкраща демонстрація катастрофічних для Росії наслідків вибухів на авіабазі Новофедорівка у Криму. Російська авіація зазнала нечуваної в своїй історії після Другої світової війни поразки», – додає журналіст.

Після катастрофічних поразок на Чорному морі Путін звільнив командувача ЧФ РФ – ЗМІ фото 1

Як відомо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи поряд із військовим аеродромом.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терориста. 

Ще одним провалом для Чорноморського флоту РФ стало знищення українськими військами крейсера «Москва». ЗСУ завдали удару ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

Згодом у командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

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Теги: Крим Чорне море

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