Росіяни таємно представили нового командувача Чорноморським флотом – ЗМІ

Інформація про зміну керівництва Чорноморського флоту РФ з’явилася після вибухів на авіабазі поблизу Новофедорівки в окупованому Криму

Членам військової ради Чорноморського флоту у Севастополі представили нового командувача. Ним став віцеадмірал Віктор Соколов, зараз він приймає справи. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

«Був наказ головкома про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки», – сказав співрозмовник «РИА-новости».

Ще одне знайоме із ситуацією і особисто з Віктором Соколовим джерело відзначило, що в умовах, коли триває так звана «спеціальна військова операція» Росії в Україні, ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення. Співрозмовник видання запевнив, що така секретність в умовах війни – це нормально.

Зазначається, що зараз Віктор Соколов «приймає справи». У Чорноморському флоті Росії офіційно цю інформацію поки не коментують.

Віктор Соколов – віцеадмірал ВМФ Росії. Соколову 60 років. Він пройшов службу від командира мінно-торпедної бойової частини на кількох кораблях, начштабу та командира дивізіону тральщиків до заступника командувача Північного флоту (з 2013 року) та начальника Військово-наукового центру ВМФ «Військово-Морська академія імені Адмірала Флоту Радянського Союзу. Г. Кузнєцова» (з 2020 року).

Як відомо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи поряд із військовим аеродромом.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терориста.

Ще одним провалом для Чорноморського флоту РФ стало знищення українськими військами крейсера «Москва». ЗСУ завдали удару ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

Згодом у командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що після знищення військового аеродрому неподалік Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму у Росії звільнили командувача Чорноморського флоту Ігоря Осіпова, який очолював ЧФ РФ з 2019 року.