Війська РФ з артилерії обстріляли дві громади на Миколаївщині: підсумки доби від Кіма

Як наслідок – виникла пожежа

За минулу добу ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Про це повідомив у ранковому пості глава тамтешньої ОВА Віталій Кім.

О восьмій ранку та близько п’ятої вечора ворог завдавав тут артилерійських обстрілів.

Як наслідок – виникла пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту громади. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

О 20:43 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, цього травня українські сили знищили рекордну кількість артилерійських систем РФ. Крім того, за травень РФ втратила дев'ять винищувачів, 860 бронетранспортерів та 38 940 своїх солдатів.

Водночас вже два роки поспіль артилерія щодня обстрілює Нікополь, а люди живуть звичним життям.

Тим часом у ЄС повідомили, скільки планують виготовити артилерійських снарядів до кінця цього року.