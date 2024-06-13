ЄС повідомив, скільки планує виготовити артилерійських снарядів до кінця року

Менш ніж за рік Євросоюз збільшив виробничі потужності з 500 тис. снарядів на рік до понад 1 млн

Після спустошення складів зі 155-міліметровими снарядами, здатність оборонного комплексу ЄС виробляти боєприпаси «надзвичайно прискорилися»

Країни Європейського Союзу продовжують збільшувати виробництво зброї й до кінця 2024 року підприємства ЄС доведуть свої виробничі потужності до рівня 1,7 млн артилерійських снарядів на рік. Про це повідомив європейський комісар з питань оборонної промисловості Тьєррі Бретон, пише La Tribune

«Наприкінці року ми матимемо виробничі потужності 1,7 млн, а наступного – понад 2 млн. Мета – досягти 2,5 млн. Я думаю, що ми повинні бути там приблизно на рубежі 2025 року», – сказав Бретон.

За словами єврокомісара, після спустошення складів зі 155-міліметровими снарядами, здатність оборонного комплексу ЄС виробляти боєприпаси «надзвичайно прискорилися». Менш ніж за рік, об’єднана Європа збільшила виробничі потужності з 500 тис. снарядів на рік до понад 1 млн.

Нагадаємо, через кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіаційних бомб українського виробництва.

Очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі

До слова, франко-німецька збройова група KNDS оголосила про створення дочірньої компанії в Україні. KNDS – один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Цей холдинг виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати Caesar, які Франція постачає для Збройних сил України. Зазначається, що дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.