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Путін планує вторгнення у країни НАТО – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін планує вторгнення у країни НАТО – Зеленський
Президент України підкреслив, що на Путіна в майбутньому чекає ізоляція
фото: Офіс президента

Поки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалася глобальна війна

Путін досі має плани вторгнення у країни НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції Саміту миру у Швейцарії, передає кореспондент «Главкома».

«У нього (у Путіна, – «Главком») є в планах, він думає, що може розділити Європу і інші союзи, спровокувавши вторгнення в країни НАТО. Але поки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалася глобальна війна», – пояснив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що на Путіна в майбутньому чекає ізоляція.

Зеленський наголосив, що Росія для більшості світу вже не є серйозним гравцем, у тому числі, для Китаю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна президент

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