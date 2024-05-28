Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі
Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок
фото: ДСНС

 Двоє поранених у важкому стані в реанімації 

Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених перебувають в реанімації, стан – стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно», – йдеться у повідомленні
к наслідок удару – виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, яку було оперативно ліквідовано.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

Також учора, 27 травня, о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні, 28 травня, о 05:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакувала Миколаївщину ракетою повітряного базування Х-59 та обстрілювала з артилерії. Уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.

До відома,  як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. 

Теги: обстріл Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці влучань працюють рятувальники, медики, поліція
Обстріл Золочева: у селищі пошкоджені електромережі та водонапірна башта (фото)
1 травня, 19:51
Росіяни завдали удару по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка Донецької області
Окупанти пʼятьма ракетами вдарили по Слов'янській ТЕС
5 травня, 17:59
Росіяни найбільше атакують Вовчанськ на Харківщині
Наступ на Харківщині: кількість населених пунктів, де йдуть бої, збільшилася
12 травня, 15:58
Російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів
Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій
14 травня, 10:51
У Миколаєві пролунав вибух, військові попереджали про балістику (оновлено)
У Миколаєві пролунав вибух, військові попереджали про балістику (оновлено)
15 травня, 13:04
Упродовж доби на Куп’янському та Лиманському напрямках сталося 17 бойових зіткнень
Окупанти масовано обстріляли логістичні шляхи ЗСУ на Луганщині
19 травня, 10:05
Експерт проводить ідентифікаціїю тіл загиблих за допомогою зразків ДНК
Обстріл друкарні у Харкові: криміналісти ідентифікували тіла усіх загиблих (фото)
24 травня, 14:33
За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300
Удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків
25 травня, 21:59
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни
Третя за добу масштабна повітряна тривога тривала 20 хв
26 травня, 11:02

Події в Україні

Вогонь перекидається на населені пункти: навколо Сєверодонецька палають ліси (відео)
Вогонь перекидається на населені пункти: навколо Сєверодонецька палають ліси (відео)
Удар РФ по «Епіцентру» в Харкові: поліція ідентифікувала батька восьмирічного Михайлика
Удар РФ по «Епіцентру» в Харкові: поліція ідентифікувала батька восьмирічного Михайлика
Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі
Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими окупантами
Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими окупантами
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
9227
Куди тягне Росію диктатор Путін?
8136
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
8028
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
6811
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці
5679
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua