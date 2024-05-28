Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині, є загиблі

Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок

Двоє поранених у важкому стані в реанімації

Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених перебувають в реанімації, стан – стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно», – йдеться у повідомленні

к наслідок удару – виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, яку було оперативно ліквідовано.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

Також учора, 27 травня, о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні, 28 травня, о 05:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакувала Миколаївщину ракетою повітряного базування Х-59 та обстрілювала з артилерії. Уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.

До відома, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії.