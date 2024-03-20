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Україна почне виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна почне виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди
155-міліметрових снарядів стандартів НАТО для західних артилерійських систем відчайдушно не вистачає на фронті
фото ілюстративне

Чиновник «Укроборонпрому» заявив, що виробництво Україною власних артснарядів розпочнеться не раніше другої половини 2024 року

Оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак розпочнеться це не раніше другої половини цього року, пише The Washington Post.

Українські оборонні підприємства прагнуть задовольнити найбільшу потребу армії, створюючи свої власні 155-міліметрові снаряди за стандартами НАТО. Їх потребують артилерійські системи, які поставляються західними партнерами України і саме цих снарядів відчайдушно не вистачає на фронті.

Чиновник «Укроборонпрому» на умовах анонімності повідомив виданню, що виробництво 155-мм боєприпасів не розпочнеться «до другої половини цього року».

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Як повідомлялося, боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

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Теги: Україна Укроборонпром озброєння

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