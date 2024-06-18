Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч

У місті Азов у РФ внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами

Уночі Ростовську область РФ атакували безпілотники

У Ростовській області після атаки дронів спалахнуло нафтосховище. Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке Саміту миру. Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 червня, щоб ви були в курсі подій.

У Ростовській області спалахнуло нафтосховище

Уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

«За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню», – заявив Голубєв.

Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке Саміту миру

Після Іраку та Йорданії підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда. Це стало відомо із сайту Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Список було оновлено 17 червня. У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована. Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін

Лідери ЄС не підтримали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Європейської комісії попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до укладення угоди. Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Попри попередні надії завершити розподіл вищих посад під час нинішнього саміту, принципова угода між лідерами блоку так і не була досягнута.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель назвав неформальний саміт без угоди «корисним кроком». За його словами, «абсолютно ясно», що метою даної зустрічі було не ухвалення рішення щодо вищих посад, а радше «поглиблений обмін думками» щодо кандидатів.

Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України

Перед візитом до КНДР Володимир Путін похвалив Північну Корею за «тверду підтримку» у війні проти України. Про це йдеться у статті «Росія і КНДР: традиції дружби і співпраці крізь роки» для північнокорейської газети «Нодон синмун», опублікованій на сайті Кремля.

Путін заявив, що Росія «високо цінує тверду підтримку КНДР» у проведенні війни проти України і солідарність цієї країни з РФ із ключових міжнародних питань.

Російський диктатор повторив свої наративи про те, що США «роблять все, щоб затягнути і з більшою силою розпалити» війну в Україні та нібито відкидають усі «спроби мирного врегулювання ситуації», в той час як Росія нібито «була і буде відкрита для рівноправного діалогу з усіх, наПутін заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова «до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними».йскладніших питань».

Rheinmetall передасть Україні танк ППО

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, який може збивати ракети та дрони. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус встановлять найсучаснішу зенітну систему Skyranger.

Система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, йдеться про безпілотники і артилерійський вогонь, які все частіше розглядаються як вирішальні на фронті в Україні.