Отримав смертельне поранення під Кремінною. Згадаймо Вадима Бакулея

Лікарі до останнього боролися за життя воїна, але серце воїна зупинилося 4 червня 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Бакулея.

У Полтаві попрощалися з воїном Вадимом Бакулеєм, який загинув у Сєвєродонецькому районі на Луганщині. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Вадим Бакулей народився 12 січня 1977 року. Жив у селі Писарівка Полтавського району.

Вадим Бакулей вступив до лав ЗСУ 2 лютого 2023 року.

Воїн служив на посаді водія 1-ї обслуги міномета взводу мінометної батареї батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України. Разом з побратимами захищав країну на Луганщині.

Вадим Бакулей отримав тяжке вогнепальне поранення поблизу населеного пункту Діброва, що неподалік Кремінної. Звідти його доставили до міської клінічної лікарні у Вінниці.

Лікарі до останнього боролися за життя воїна, але серце воїна зупинилося 4 червня 2024 року.

Прощання із захисником відбулося 10 червня у Свято-Успенському соборі Полтави.

Прощання з Вадимом Бакулеєм у Свято-Успенському соборі. фото з відкритих джерел

Родина полеглого захисника України під час прощання із Вадимом Бакулеєм фото з відкритих джерел

У захисника України залишилися, зокрема, дружина, син, донька та брат фото Полтавська міська рада

У захисника України залишилися, зокрема, дружина, син, донька та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.