Отримав смертельне поранення під Кремінною. Згадаймо Вадима Бакулея
Лікарі до останнього боролися за життя воїна, але серце воїна зупинилося 4 червня 2024 року
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Бакулея.
У Полтаві попрощалися з воїном Вадимом Бакулеєм, який загинув у Сєвєродонецькому районі на Луганщині. Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Вадим Бакулей народився 12 січня 1977 року. Жив у селі Писарівка Полтавського району.
Вадим Бакулей вступив до лав ЗСУ 2 лютого 2023 року.
Воїн служив на посаді водія 1-ї обслуги міномета взводу мінометної батареї батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України. Разом з побратимами захищав країну на Луганщині.
Вадим Бакулей отримав тяжке вогнепальне поранення поблизу населеного пункту Діброва, що неподалік Кремінної. Звідти його доставили до міської клінічної лікарні у Вінниці.
Лікарі до останнього боролися за життя воїна, але серце воїна зупинилося 4 червня 2024 року.
Прощання із захисником відбулося 10 червня у Свято-Успенському соборі Полтави.
У захисника України залишилися, зокрема, дружина, син, донька та брат.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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