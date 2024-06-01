У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ
За травень РФ втратила дев'ять винищувачів
У травні українські військові знищили 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«Українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт», – йдеться у дописі.
Крім того, за травень РФ втратила дев'ять винищувачів, 860 бронетранспортерів та 38 940 своїх солдатів.
Нагадаємо, що 1 червня на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини було атаковано місце базування російських загарбників.
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