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У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ
За травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів
фото: Генштаб ЗСУ

За травень РФ втратила дев'ять винищувачів

У травні українські військові знищили 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт», – йдеться у дописі.

У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ фото 1

Крім того, за травень РФ втратила дев'ять винищувачів, 860 бронетранспортерів та 38 940 своїх солдатів.

Нагадаємо, що 1 червня на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини було атаковано місце базування російських загарбників.

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Теги: зброя озброєння військова техніка ЗСУ Україна війна окупанти росіяни росія

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