Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави

Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі

У Миколаївській області правоохоронці повідомили про підозру директорам оборонного та комерційного підприємств за фактом розтрати понад 2 млн грн під час модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Про це повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт. Так, підрядник мав провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.

Роботи підрядник виконав, але не в повному обсязі. Проте, в офіційних документах були зовсім інші відомості. Директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт прийняття-передання виконаних робіт з неправдивими даними, на підставі яких комерційна структура отримала кошти на свої рахунки. Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень.

На підставі зібраних доказів директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру фото Національна поліція України

На підставі зібраних доказів директорам оборонного та комерційного підприємств повідомили про підозру. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася передавати справу колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка, обвинуваченого у корупційному злочині, до іншого суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Раніше повідомлялося, щоСБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника «Укрзалізниці», який вимагав хабарі з підприємців. Як повідомляє пресслужба СБУ, Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва «Укрзалізниці» викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві. За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

До слова, у справі за підозрою львівських бізнесменів Гринкевичів у постачанні Міноборони неякісної військової форми, зафіксовані зміни у статусі Міноборони. Це випливає з відповідей Державного бюро розслідування. Зокрема, 22 лютого на запит про доступ до публічної інформації, ДБР заявило, що потерпілі у «справі Гринкевичів» відсутні. Зокрема, такого статусу не мало й Міноборони.

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