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Військовослужбовці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Військовослужбовці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків
Богдан Мисліцький та боєць 78-го полку ЗСУ з позивним «Сірко»
фото з відкритих джерел

Передав авто волонтер, власник фінансової компанії Богдан Мисліцький

Військовослужбовцям 78 полку ЗСУ передали п’ять позашляховиків Nissan Navara. З їх допомогою бійці будуть швидко евакуювати поранених з поля бою та доставляти боєприпаси, а також зможуть обладнати авто у групу вогневої підтримки. Передав авто волонтер, власник фінансової компанії Богдан Мисліцький.

«На такому автомобілі може працювати бойова четвірка, або група аеророзвідки, або вогневої підтримки, якщо на нього встановити крупнокаліберний кулемет чи піхотний гранатомет. При вмілому використанні, ця машина може зайняти вихідну позицію, нанести ураження і швидко з цієї позиції поїхати. Тому від імені нашого підрозділу хочу подякувати Мисліцькому Богдану Ігоревичу. Це людина, яка допомагає ЗСУ від початку війни. Завдяки таким людям ми отримуємо успіхи на полі бою. І чим більше таких людей – тим швидшою буде перемога, і ціна цієї перемоги буде менша», – каже боєць 78-й полк ЗСУ з позивним «Сірко». 

Богдан Мисліцький каже: машини обирав, опираючись на відгуки та побажання бійців. Тому обрав саме Nissan Navara, бо ця модель показала себе гарно на полі бою – як добре прохідна, маневрена і надійна. Він сам займається перевезенням авто і ремонтом, сам шукає водіїв та забезпечує їх пальним. Має навіть свою бригаду техніків і слюсарів, які ремонтують ці машини в Теребовлі.

«Я передаю авто у максимальній готовності для виконання задач, щоб хлопці сьогодні сіли і поїхали. Шукаю машини у хорошому стані, двигун і колеса – це саме-саме основне. А на кузов особливо не звертаємо уваги – сьогодні він цілий, а завтра вже може бути подряпаний і в грязюці», – каже Мисліцький.

Також Мисліцький привозить бійцям амуніцію, дрони та рації, а також доставив з Італії близько 100 машин швидкої допомоги. Від початку війни волонтер направив на допомогу бійцям вже 22 млн грн.

Теги: волонтер машини боєприпаси перемога допомога ЗСУ

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