Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Мораторій на розмови про контрнаступ

glavcom.ua
Український наступ стане фактично вирішальною подією цієї кампанії
фото: ЗСУ

Війна як і інші процеси, на які впливає багато різноманітних факторів, є недетермінованою

Ситуація навколо українського наступу перетворилася на якесь дурнувате медійне шоу. Частина «експертів» несамовито переконують, що завдяки геніальності нашого воєнно-політичного керівництва ми вже маємо і навчених воїнів, і необхідну зброю, тому перемога у нас практично в кишені. Інші генію очільників не довіряють, вважають, що союзники нас здали (на зразок Макрона), тому наступ якщо і буде, то провальний.

Влада недолуго виправдовується в тому сенсі, що інфою щодо наступу в Україні володіє лише п’ять осіб. Вибачте, а скільки таких у світі? П'ятдесят? П’ятсот? Скільки серед них молодих гвардійців США?

А у Неті вже з’явилися уїдливі дописи зі списком цих п’яти наймудріших, який очолюють Олексій Арестович і Дмитро Гордон... Природно, що найбільш надійними джерелами щодо українського наступу стали астрологи, ворожки та інші екстрасенси.

Брати участь у цьому балагані особисто не хочу. Тому накладаю на себе щось схоже на мораторій щодо публічних міркувань та коментарів про наш наступ. А якщо будуть задавати прямі питання на прямих етерах (ледь не написав «на каналі «Прямий»), то намагатимуся уникати прямих відповідей.

Мій мораторій продовжиться до початку реального наступу і не розповсюджується на коментування конкретних поточних подій, пов’язаних з війною, озброєнням тощо. Отакий він північний олень, а що робити?

Але перед мораторієм поділюся загальним баченням ситуації.

Війна як і інші процеси, на які впливає багато різноманітних факторів, є недетермінованою. Тобто, не можна скласти формулу, підставити значення параметрів і отримати точний результат. Як це можливо, наприклад, з польотом балістичної ракети.

Такі процеси є імовірнісними. Їх хід визначається експертними оцінками вірогідності того чи іншого сценарію. Зазвичай виділяють три сценарії: оптимістичний, песимістичний і проміжний (його час від часу називають реалістичним, але це не зовсім вірно).

З усіх сил намагаюся бути оптимістом. Тому вважаю, що оптимістичний сценарій для нас – це наступ, прорив всіх ліній ворожої оборони і вихід до Азовського моря. Може також бути вихід до Кримського перешийку та оточення Донецьку і Луганську. Але обов’язково успішний наступ повинен супроводжуватися знищенням (захопленням у полон) великої кількості живою ворожої сили (тисячі військовослужбовців агресора) і знешкодженням техніки (сотні одиниць).

Вірогідність такого сценарію оцінюю в 40%.

Песимістичний сценарій – це коли наш наступ почнеться, але захлинеться, і потім ворог перейде у контрнаступ і просунеться вглиб України далі, ніж він є зараз.

Вірогідність цього варіанту вважаю 20%. Не багато, але й не мало.

Відповідно, на проміжний сценарій залишається 40%.

Це коли ВСУ просунуться кілометрів на тридцять, далі перейдуть до оборони, але великих втрат ворогу завдати не вдасться. Тому що він встигне відвести свої війська, як це було під Києвом, Харковом, Херсоном.

В разі оптимістичного сценарії переговори щодо припинення бойових дій, швидше за все, відбудуться, але без вагомого результату. Підтримка України озброєнням і фінансами продовжиться. Будемо готуватися до повного звільнення окупованих територій. А от недоімперія на підтримку Китаю розраховувати навряд чи зможе.

У разі сценарію песимістичного будуть переговори, і є серйозна загроза, що ми втратимо велику частину Лівобережжя. Підтримка України почне поступово, але неуклінно зменшуватися. Наслідки передбачити нескладно.

Проміжний сценарій, швидше за все, призведе до якогось «мінську-3» («стамбулу-1»). В бойових діях виникне пауза, яку обидві сторони спробують використати для переозброєння і підготовки військ для продовження війни.

Таким чином, за моїми експертними оцінками український наступ стане фактично вирішальною подією цієї кампанії. Відповідно, зайве патякання, особливо, безпідставна маячня на цю тему, яка дезорієнтує суспільство, є неприпустимими.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: перемога ворог переговори наступ контрнаступ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щодня збільшується кількість військових, які беруть участь в бойових діях
Як усунути проблеми з оформленням статусу учасника бойових дій: покрокова інструкція
5 квiтня, 14:51
Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври
Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври
31 березня, 11:53
Окупанти вдарили по Харкову із ЗРК С-300
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
31 березня, 06:53
Париж прийматиме Олімпійські ігри 2024 року
Олімпіада у Парижі. Чому так важливо заборонити участь Росії та Білорусі
29 березня, 15:19
Олександр Цахнів був активістом
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Цахнова
29 березня, 09:00
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину
27 березня, 12:53
Найбільша напруга сьогодні у китайсько-тайванських відносинах
Велика війна в Азії може спалахнути будь-якої миті
24 березня, 09:18
Мер Вільнюса в Києві. Кличко розповів про безпрецедентну допомогу від Литви (фото)
Мер Вільнюса в Києві. Кличко розповів про безпрецедентну допомогу від Литви (фото)
22 березня, 17:16
Роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу
Робота під час тривоги: Лубінець пояснив, чи мають співробітники право відмовитися
17 березня, 10:59

Олександр Кочетков

Мораторій на розмови про контрнаступ
Мораторій на розмови про контрнаступ
З Криму все почалося, Кримом і закінчиться
З Криму все почалося, Кримом і закінчиться
Що там у Лаврі?
Що там у Лаврі?
Український весняно-літній наступ дійсно вирішує майже все
Український весняно-літній наступ дійсно вирішує майже все
Ордер Міжнародного кримінального суду: юридичними документами війни не виграються
Ордер Міжнародного кримінального суду: юридичними документами війни не виграються
Мирний план Китаю. Що насправді задумала Піднебесна
Мирний план Китаю. Що насправді задумала Піднебесна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
8116
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6547
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео
6136
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
5473
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
5049
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту