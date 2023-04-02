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Український оборонний завод почав виготовляти нові боєприпаси для безпілотників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український оборонний завод почав виготовляти нові боєприпаси для безпілотників
Завод «Маяк» показав виготовлені боєприпаси
фото: завод «Маяк»/Facebook

Завод «Маяк» виробляє два види боєприпасів осколкової дії

Український оборонний завод «Маяк» почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси для підрозділів Збройних сил України. Про це підприємство повідомило у Facebook.

Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

«Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра», – ідеться у повідомлені.

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати

Також 10 лютого стало відомо, що «Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО.

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Теги: завод боєприпаси Укроборонпром

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