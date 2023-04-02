Український оборонний завод почав виготовляти нові боєприпаси для безпілотників
Завод «Маяк» виробляє два види боєприпасів осколкової дії
Український оборонний завод «Маяк» почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси для підрозділів Збройних сил України. Про це підприємство повідомило у Facebook.
Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.
«Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра», – ідеться у повідомлені.
Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.
Також 10 лютого стало відомо, що «Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО.
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