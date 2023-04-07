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Витік секретних даних про контрнаступ: розвідка дала роз’яснення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Витік секретних даних про контрнаступ: розвідка дала роз’яснення
Андрій Юсов: «Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять в фотошопі»
фото ілюстративне

Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації

У нібито «витоку секретних документів» щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо там брехливі, викривлені цифри по втратах з обох сторін, частину інформації зібрану з відкритих джерел», – сказав він.

Якщо говорити про потреби української армії, за словами Юсова, то це тематика, яка багато обговорювалася на всіх рівнях, у тому числі офіційними особами і речниками України. Він додав, що ні для кого не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси, які необхідні для швидшого звільнення українських територій.

«Все інше – ми будемо чекати офіційних коментарів, але я думаю, що українському суспільству переживати точно підстав немає. Контрнаступ буде і головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою», - додав представник розвідки.

При цьому Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для такого «витоку» даних та поширення вигаданою інформації. «Сьогодні використовуються всі інструменти, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, допомогу проукраїнської коаліції для українських сил безпеки та оборони», – сказав він.

Представник ГУР сказав, що Росія залишається потужним гравцем з чималим фінансовим ресурсом, який може проводити різноманітні кампанії ІПСО, часом дуже коштовні.

«Тому, щоб зірвати допомогу Україні, можуть піднімати ставки, наприклад займатися ядерним шантажем і розповідати, що в Білорусь поставлять ядерну зброю, або розповідати, що вся зброя з України начебто крадеться, що вже доведено, що це фейк», – додав він.

Юсов зазначив, що, зокрема, РФ може поширювати абсолютно спотворені цифри втрат з метою дестабілізувати ситуацію в Україні, стабілізувати ситуацію Росії, а також, щоб породити певні сумніви серед громадськості євроатлантичної спільноти.

«Мотивації є, чи ми маємо справу з витоком, чи з банальним ІПСО фотошопом, думаю відповіді скоро будуть», – додав він.

До відома в Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: Білорусь розвідка росія зброя документи військові Україна боєприпаси Пентагон звільнення танки ворог контрнаступ росіяни

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