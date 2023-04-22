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Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: деталі
Міноборони Фінляндії не озвучуватиме детальний вміст пакету, щоб забезпечити його безпечне прибуття в Україну
фото: Pixabay

Загальна вартість пакетів оборонної допомоги від Гельсінкі Києву сягнула майже 990 мільйонів євро

Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні, до якого увійде спорядження для наших воїнів, які проходять навчання в межах місії EUMAM. Про це повідомляє Yle.

Як зазначається, спільна місія EUMAМ має на меті забезпечити базову та спеціалізовану підготовку 30 тис. українських воїнів. Навчальна операція проходитиме в Польщі.

Із посиланням на міністерство оборони Фінляндії видання пише, що президент Саулі Нііністе схвалив відправлення спорядження в п’ятницю, 21 квітня. Загальна вартість пакетів оборонної допомоги від Фінляндії Україні сягнула приблизно 990 мільйонів євро.

«Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів, разом із необхідною матеріальною допомогою», – зазначив міністр оборони Антті Кайкконен.

Водночас міноборони Фінляндії уточнило, що не озвучуватиме вміст пакету, спосіб його доставки чи терміни, щоб забезпечити безпечне прибуття спорядження в Україну.

Нагадаємо, у відповідь на запит України про надання багатоцільових винищувачів Hornet F-18 Фінляндія відповіла, що вважає цю дискусію неактуальною. 

До слова, після вступу Фінляндії до НАТО постало питання про актуальність угоди Гельсінкі з Москвою щодо демілітаризації Аландських островів

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Теги: допомога ЗСУ Фінляндія Україна

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