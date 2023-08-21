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«Виникне дуже серйозна проблема». Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Виникне дуже серйозна проблема». Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни
Як заявила Лібанова, після війни буде вибухове зростання попиту на будівельників
фото з відкритих джерел

Як зауважила Лібанова, Україна буде змушена запрошувати будівельників з інших країн

Науковиця, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

«Буде вибухове зростання попиту на будівельників. У нас стільки немає. Що робити? Де їх шукати? Готувати молодь? Теоретично можна. Практично сценарій не дуже оптимістичний, бо така потреба буде короткотерміновою – рано чи пізно попит схлине. І що тоді людям, перенавчатися?» – сказала науковиця.

Як зауважила Лібанова, Україна буде змушена запрошувати будівельників з інших країн.

«Думаю, що, скоріше за все, це питання будуть вирішувати фірми, які в нас працюватимуть. Але цим фірмам можна поставити певні вимоги. І було б непогано, якби ми це робили. От свого часу я дуже сильно билася (і певною мірою це вдалося зробити) за те, щоб коли ми беремо фірму на якийсь підряд, менеджмент хай буде звідки завгодно – він мене не турбував, але щоб основна маса була українці», – пояснила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

За словами Лібанової, влада має залучати якомога більше українців, щоб забезпечити їх робочими місцями та зайнятістю.

«Чи вийде так зараз, я не знаю. Але проблема точно буде. Я подивилася пріоритети, які визначив уряд на Лондон (на Конференцію з питань відновлення України – «Главком»), це значно краще, ніж те, що вони провели в Лугано, але питання все одно є. Зокрема з тим, що в тих пріоритетах дуже серйозна сировинна складова. Очевидно, що повністю прибирати сировинну орієнтацію української економіки чиновники не хочуть. Імовірно, не можуть», – додала науковиця.

Нагадаємо, українці почали масово виїжджати із Польщі у пошуках прибутковіших робіт і кращих умов праці. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів стає все важче.

Зазначимо, у липні 2023 року кількість вакансій не збільшилась, але зарплати продовжують рости. Конкуренція шукачів, рівно як і дефіцит кадрів, тримається довоєнного рівня. Більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року.

До слова, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24-32 млн осіб.

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Теги: війна будівництво робота Елла Лібанова

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