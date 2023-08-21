«Виникне дуже серйозна проблема». Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни

Як заявила Лібанова, після війни буде вибухове зростання попиту на будівельників

Як зауважила Лібанова, Україна буде змушена запрошувати будівельників з інших країн

Науковиця, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

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«Буде вибухове зростання попиту на будівельників. У нас стільки немає. Що робити? Де їх шукати? Готувати молодь? Теоретично можна. Практично сценарій не дуже оптимістичний, бо така потреба буде короткотерміновою – рано чи пізно попит схлине. І що тоді людям, перенавчатися?» – сказала науковиця.

Як зауважила Лібанова, Україна буде змушена запрошувати будівельників з інших країн.

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«Думаю, що, скоріше за все, це питання будуть вирішувати фірми, які в нас працюватимуть. Але цим фірмам можна поставити певні вимоги. І було б непогано, якби ми це робили. От свого часу я дуже сильно билася (і певною мірою це вдалося зробити) за те, щоб коли ми беремо фірму на якийсь підряд, менеджмент хай буде звідки завгодно – він мене не турбував, але щоб основна маса була українці», – пояснила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

За словами Лібанової, влада має залучати якомога більше українців, щоб забезпечити їх робочими місцями та зайнятістю.

«Чи вийде так зараз, я не знаю. Але проблема точно буде. Я подивилася пріоритети, які визначив уряд на Лондон (на Конференцію з питань відновлення України – «Главком»), це значно краще, ніж те, що вони провели в Лугано, але питання все одно є. Зокрема з тим, що в тих пріоритетах дуже серйозна сировинна складова. Очевидно, що повністю прибирати сировинну орієнтацію української економіки чиновники не хочуть. Імовірно, не можуть», – додала науковиця.

Нагадаємо, українці почали масово виїжджати із Польщі у пошуках прибутковіших робіт і кращих умов праці. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів стає все важче.

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Зазначимо, у липні 2023 року кількість вакансій не збільшилась, але зарплати продовжують рости. Конкуренція шукачів, рівно як і дефіцит кадрів, тримається довоєнного рівня. Більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року.

До слова, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24-32 млн осіб.