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ЗСУ відбивають атаки під щільним вогнем артилерії – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ відбивають атаки під щільним вогнем артилерії – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень

Триває п’ятсот чотирнадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони «Shahed». В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 ударних БпЛА було знищено. Крім того, ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 22липня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівська область; Середина-Буда, Угроїди,  Рясне Сумської області та Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торське, Григорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. В районі Красногорівки противник завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Благодатного на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Берислав, Антонівка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Громадян Узбекистану, які приїхали на будівництво, мобілізували до російського війська

В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Раніше повідомлялося, що на фронті військова ініціатива перейшла на сторону України

Також Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг від передчасних висновків щодо українського контрнаступу.

Теги: Маріуполь наступ ворог населення озброєння місто інфраструктура Херсон Авдіївка будівництво Генштаб окупанти Костянтинівка Вугледар

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