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25 бойових зіткнень за добу: результати пекельних боїв на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
25 бойових зіткнень за добу: результати пекельних боїв на фронті
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області
фото ілюстративне

Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського

Триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямок

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник завдав авіаційних ударів в районах Степного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Новоселівка Перша, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та Херсон; Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також нашими захисниками було знищено сім ударних БпЛА противника типу «Шахед-136». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та один вузол зв’язку противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ

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