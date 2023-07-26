Із початку війни було понад 60 ударів по об’єктах окупантів у Криму (мапа)

9 серпня 2022 року пролунали вибухи поряд з авіабазою російських військових у Криму

Україна не виключає збройного шляху деокупації Криму

Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російської армії на Кримському півострові. Такі дані оприлюднили журналісти Крим.Реалії, позначивши удари на інтерактивній мапі Криму.

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Зокрема, на карту додатково нанесено шість нових пунктів, де за останній тиждень сталися вибухи, детонації та пожежі:

вибухи з пожежею та масовою детонацією боєприпасів на Старокримському полігоні у Кіровському районі Криму 19 липня 2023 року;

вибух у селищі Роздольне 20 липня 2023 року;

вибух на нафтобазі у селищі Октябрське 22 липня 2023 року;

вибух на аеродромі поблизу селища Октябрське 22 липня 2023 року;

вибух на авіабазі поблизу селища Веселе 24 липня 2023 року;

вибух на ремонтній базі поблизу селища Новостепове 24 липня 2023 року.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» опублікували інтерактивну карту Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими та законсервованими військовими об’єктами РФ у десяти категоріях із геолокаціями у Криму. Тепер на карті 12 категорій, 232 військові об’єкти, 63 геолокації фортифікаційних споруд, а також відмічені місця випадків прильотів по російських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі.

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Росія окупувала та анексувала Крим у 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території разом із Кримом, не виключаючи збройний шлях деокупації.

Як повідомлялося, Росія визнала, що за останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.