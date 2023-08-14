ЗСУ підбили три новітні танки росіян (відео)

Військові ліквідували ворожу техніку на Донеччині

Українські захисники підбили три ворожі танки Т-90М «Прорив» в Донецькій о області. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

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«Три російські танки Т-90М «Прорив», транспортно-тягач МТ-ЛБ та БМП підбиті та кинуті в районі села Андріївка Донецької області», – йдеться в повідомленні відомства.

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Т-90М – це найновіший серійний російський танк. Його розробка почалася ще в 2004 році, а конструювання - в 2010. Перші Т-90М були передані Збройним силам РФ тільки в 2020 році. Екіпаж танка складається з трьох осіб, маса - 48 тонн, калібр гармати – 125 мм, а максимальна швидкість – 70 км на годину.

Нагадаємо, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.