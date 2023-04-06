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Скільки українців залишиться до 2030 року? Прогноз демографа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки українців залишиться до 2030 року? Прогноз демографа
фото з відкритих джерел

За даними Верховного комісара ООН з питань біженців за межами України, станом на березень 2023 року, зареєстровано 5 млн українців

Чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб. Такий прогноз під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави» дала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Оцінка чисельності населення України на 1 січня 2023 року складає 28–34 млн осіб, якщо брати Україну в кордонах 1 січня 2022 року (офіційні дані Держстату на 1 січня 2022 року – 41,2 млн).

«Левова частина цієї варіації пов’язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією. Після того, як ми наведемо лад з обліком тих, хто перетинав західні кордони та кордон з Молдовою, можливо, стане зрозуміліше», – зазначила Лібанова.  

Скільки українців залишиться до 2030 року? Прогноз демографа фото 1

Вона наголосила, що, за даними Верховного комісара ООН з питань біженців за межами України (без РФ та Білорусі), станом на березень 2023 року зареєстровано 5 млн українських «втікачів від війни». При цьому, за даними Прикордонної служби, від початку повномасштабної війни сальдо зовнішньої міграції через західні кордони, включно з Молдовою станом на 3 квітня 2023 року становить 1,8 млн осіб. «Це велика похибка, з якою треба розбиратися», – зауважила Лібанова. 

Науковець озвучила прогноз чисельності населення України на 2030 рік в передвоєнних кордонах (на 1 січня 2022 року) – воно зменшиться до 24–32 млн осіб. Хоча ситуація може змінитися у більший бік у разі шаленого міграційного припливу.

Також спеціалісти Інституту демографії та соціальних досліджень оцінюють чисельність населення України на тимчасово окупованих регіонах на 1 лютого 2023 року приблизно в три млн осіб.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова пояснила, що депопуляція українців була неминучою і до війни. І її коріння – ще в середині 1960-х років, коли пересічна українська жінка стала менше народжувати.

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Теги: жінка кордон населення Елла Лібанова демографічна криза війна

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