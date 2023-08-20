Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину

Експерти з ринку праці констатують, що робота, особливо сезонна, вже не приваблює українців

Українці почали масово виїжджати із Польщі у пошуках прибутковіших робіт і кращих умов праці. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів стає все важче. Про це пише газета Rzeczpospolita.

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Як пише видання, на заводах, у готелях та на будівництві, до нещодавна, окрім поляків, найчастіше працювали громадяни України. Однак з кожним місяцем стає все більше іммігрантів із далеких країн. Зокрема з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу.

Поляки, які у пошуках більш оплачуваної роботи їдуть до Німеччини, а «останнім часом і українців» знайти для роботи у Польщі «стає все важче».

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Експерт з ринку праці Анна Судольська констатує: робота, особливо сезонна, вже не приваблює українців. За її словами, у 2022 році «кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України».

«Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з цих людей не повернулися до роботи. Швидше за все, вони повернулися в Україну, поїхали до Німеччини чи деінде на роботу», –зазначила Судольська.

Про те, що «Польща програє гонку за іммігрантами з України», попереджає також і Асоціація підприємців і роботодавців країни. Тому власників бізнесів закликають «заохочувати українців залишатися у Польщі», забезпечивши їм навчання і поліпшивши умови праці.

В польському Управлінні соціального страхування кажуть, що «за нинішніх демографічних тенденцій нам їх (українців – «Главком».) буде потрібно дедалі більше».

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До відома, за останніми даними Євростату, все більше українців дійсно виїжджають не до Польщі, а до інших країн - Канади, Іспанії та Німеччини. Так, на кінець червня у Німеччині проживало понад 1,3 млн біженців з України, тоді як у Польщі їхня кількість скоротилася до менш ніж 978 тис.

Як повідомлялося, українці можуть легко знайти роботу у сусідній Польщі, проте найкраще забути про пошук вакансій у Кракові та Варшаві, а шукати у містах поменше.