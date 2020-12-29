Вирішив заробити на пам'яті батька: Руслан Щербань про участь брата Євгена у фільмі «Спадкоємець»

Руслан Щербань вважає, що претензії брата Євгена надумані і паплюжать честь людей, які багато років допомагали родині Щербанів

За інформацією Руслана Щербаня, створення фільму не обійшлося без фінансової участі зацікавлених осіб

Середній син убитого в 1996 році донецького бізнесмена Євгена Щербаня Руслан розкритикував презентований hromadske.ua фільм «Спадкоємець». І шкодує про участь у фільмі свого брата – Євгена Щербаня-молодшого.

«Можна і потрібно було зняти фільм про батька, великої людини, про якого пам'ятають навіть через 24 роки. Але не можна було бруднити цей фільм своїм нерозумінням життя, тим що в житті упустив. А він (Євген Щербань-молодший, – ред.) не хотів займатися бізнесом, пропустив ці 24 роки», – заявив Руслан Щербань в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Син убитого бізнесмена припускає, що Євгену Щербаню-молодшому заплатили за участь у фільмі «Спадкоємець».

«Це страшно – йому сьогодні 50 років. На момент загибелі батька йому було 26, це повноцінна людина, він міг займатися справами, але категорично від цього відмовився. Я жив в Донецьку, а він жив скрізь, жив і отримував від цього задоволення. І сьогодні на пам'яті батька вирішив зіграти і, мабуть, заробити. Якщо є якісь претензії потрібно взяти документи і піти в суд. І довести там свою правоту. Але не поливати брудом партнерів батька», – підкреслив він.

За інформацією середнього сина Щербаня, створення фільму не обійшлося без фінансової участі зацікавлених осіб. При цьому вони мають свої інтереси, відмінні від мотивів Євгена Щербаня-молодшого.

«Він жив то в Таїланді, то в Криму, де завгодно жив. Тільки не займався справами. Я впевнений, що його хтось почав фінансувати. Що б зняти такий фільм необхідно близько 300 тис. доларів. У нього немає таких грошей. Він краще став фінансово себе почувати. Але трагедія в тому, що його зараз використають і викинуть», – шкодує Руслан Щербань.

У листопаді hromadske.ua анонсувало прем'єру документального фільму «Спадкоємець». Це задумом авторів це розслідування про те, як син «першого олігарха України» Євгена Щербаня шукає спадок свого батька. Але ще до виходу анонсованого фільму розгорівся публічний конфлікт між синами загиблого бізнесмена Євгена Щербаня – Євгеном і Русланом.

У покійного Щербаня залишилося троє синів. В основу фільму покладено твердження Євгенія – старшого сина бізнесмена. У свою чергу Руслан Щербань, який після вбивства батька очолив сімейний бізнес, вважає, що претензії брата надумані і паплюжать честь людей, які багато років допомагали родині Щербанів.