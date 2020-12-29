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    СБУ заочно оголосила підозру ексрегіоналу-втікачу

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    Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росі - СБУ заочно оголосила підозру ексрегіоналу-втікачу
    Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росі

    За даними ЗМІ, йдеться про колишнього нардепа від Партії регіонів Олексія Журавка

    Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради України від Партії регіонів щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.

    СБУ не називає прізвище колишнього народного депутата. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього нардепа від Партії регіонів Олексія Журавка.

    «Оперативники та слідчі СБУ встановили, що ексдепутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу. Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві інформують, що слідчі СБУ продовжують досудове розслідування, тивають слідчі (розшукові) дії.

    Теги: Крим ЗМІ СБУ Партія регіонів розслідування
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