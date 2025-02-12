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Високий атмосферний тиск впливає на опади в Україні: якою буде погода 12 лютого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Високий атмосферний тиск впливає на опади в Україні: якою буде погода 12 лютого
У більшості регіонів очікується північно-східний вітер, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с
фото з відкритих джерел

На Київщині сьогодні буде хмарно з проясненнями

Сьогодні, 12 лютого, в Україні пануватиме погода без опадів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Синоптики нагадують, що відсутність опадів пов’язана з впливом поля підвищеного тиску.

На дорогах північно-східної частини місцями очікується ожеледиця.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Високий атмосферний тиск впливає на опади в Україні: якою буде погода 12 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Теж без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

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Теги: синоптик Укргідрометцентр погода тиск прогноз погоди

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