Високий атмосферний тиск впливає на опади в Україні: якою буде погода 12 лютого
На Київщині сьогодні буде хмарно з проясненнями
Сьогодні, 12 лютого, в Україні пануватиме погода без опадів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Синоптики нагадують, що відсутність опадів пов’язана з впливом поля підвищеного тиску.
На дорогах північно-східної частини місцями очікується ожеледиця.
Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.
На Київщині буде хмарно з проясненнями. Теж без опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.
У Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.
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