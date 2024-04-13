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Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
Через потепління є загроза появи на території України нових інвазійних видів комах
фото з відкритих джерел

Через різний час раннього цвітіння рослин та появи їхніх комах-запилювачів відбуваються зміни в екосистемах

В Україні був надзвичайно теплий кінець березня і початок квітня. Тільки у Києві цього місяця зафіксували 12 температурних рекордів. 26 градусів у квітні – це найвища температура за десятки років спостережень. За словами синоптиків, середня температура у цей період зазвичай у межах 10-16 градусів. Про це пише «ВВС Україна».

Як розповів ентомолог Валерій Корнєєв, таке раннє потепління є ризиком для комах, які розвиваються лише ранньої весни. Вони отримують стрес, коли є різкі зміни клімату.

Через таке потепління є загроза появи на території України нових інвазійних видів комах.

«Непокоїть, що до нас прийдуть теплолюбні види комарів та інших комах, які можуть переносити небезпечні інфекції. Ми не можемо спрогнозувати подальше потепління, але воно зсуне багато явищ. З'являтимуться ще і ще більш несподівані види шкідників», – вважає Корнєєв.

Корнєєв також додав, що через різний час раннього цвітіння рослин та появи їхніх комах-запилювачів відбуваються зміни в екосистемах. Це, як ланцюгова реакція, впливає на рослинний та тваринний світ. Також тривале перегрівання водойм, призведе до підсилення «цвітіння» води та ще гірших змін. Наприклад, погіршення кормової бази для водних тварин, прогнозує експерт.

Нагадаємо, у Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Також у перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди у Києві почали розпускатися біло-рожеві квіти на абрикосах. Ароматні хмаринки вже прикрасили плодові дерева у дворах столичних багатоповерхівок.

Теги: погода стрес Україна

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