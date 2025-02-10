Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 10 по 12 лютого 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

10 лютого

У понеділок, 10 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

11 лютого

У вівторок, 11 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

12 лютого

У середу, 12 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: самопочуття місто харчування магнітна буря стрес Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 10 лютого
Київ та Суми атакували дрони: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Росія погано годує мобілізованих українців
Розвідка показала, в яких умовах перебувають незаконно мобілізовані Росією українці
2 лютого, 16:39
Активність Сонця з 1 по 3 лютого 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 лютого: якою буде сонячна активність
1 лютого, 07:56
Зелений чай показує найкращі результати для схуднення
Науковці назвали найкращий чай для схуднення
31 сiчня, 19:01
Чапля: Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло
«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні
22 сiчня, 15:50
Париж переходить до соцмережі Bluesky
Найромантичніше місто світу закриває свій акаунт у популярній соцмережі
17 сiчня, 16:43
Центр сімейного дозвілля «Дивосвіт» розташований неподалік станції метро «Оболонь»
Комплекс у центрі Оболоні із «родзинкою» вчетверте виставлено на продаж
17 сiчня, 11:12
Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува)
Журналісти з'ясували, як росіяни оформляють корейців, відправлених на війну
11 сiчня, 23:12
Проти ночі 11 січня дрони атакували одразу кілька областей РФ
Росіяни поскаржилися на влучання «Шахедів» у два житлові будинки в Тамбовській області
11 сiчня, 02:51

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
В Україні проведено дослідження щодо дитячого ожиріння: що показали результати
В Україні проведено дослідження щодо дитячого ожиріння: що показали результати
Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»
Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»
Прогноз магнітних бур на 7-9 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 лютого: якою буде сонячна активність
Психологи та психотерапевти проходитимуть сертифікацію: президент підписав закон
Психологи та психотерапевти проходитимуть сертифікацію: президент підписав закон
Рада планує продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних
Рада планує продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
29K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
15K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
7959
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
7376
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua