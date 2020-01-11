З’явився новий доказ збиття літака МАУ ракетою «Тор» - ЗМІ



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Імовірно ракета земля-повітря «Тор» збила український літак, але відкидати інші варіанти ще зарано, - Гіґґінс

Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, - журналіст

Команда Bellingcat вивчає нове відео ймовірного запуску ракети «Тор».

Про це повідомив засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс , пише Укрінформ.

«Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, і місце зйомки якого, як показав аналіз, знаходиться неподалік від місця, де було збито літак», - сказав Гіґґінс і поділився відео з Twitter.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

За його словами, причиною трагедії могла бути ракетна система «земля-повітря» «Тор».

«Здається все більш імовірним, що це була ракета земля-повітря «Тор», але відкидати інші варіанти ще зарано, бо ще немає 100% доказів», - зазначив Гіґґінс .

Він висловив задоволення тим, що Іран офіційно визнав збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

«Я задоволений, що іранці визнали це. За останні п'ять із половиною років я бачив біль, завданий росіянами родичам загиблих на борту MH17 через брехню, пропаганду та підробку інформації, тому втішений, що сім'ї жертв PS752 позбавлені цього», - сказав Гіґґінс.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.