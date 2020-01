З’явився новий доказ збиття літака МАУ ракетою «Тор» - ЗМІ

Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, - журналіст

Команда Bellingcat вивчає нове відео ймовірного запуску ракети «Тор».

Про це повідомив засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс , пише Укрінформ.

«Є нове відео, на якому, ймовірно, видно запуск ракети, і місце зйомки якого, як показав аналіз, знаходиться неподалік від місця, де було збито літак», - сказав Гіґґінс і поділився відео з Twitter.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y