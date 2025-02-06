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Ворожий дрон влучив у найбільший ринок Харкова: кадри руйнувань

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ворожий дрон влучив у найбільший ринок Харкова: кадри руйнувань
Наслідки влучань ворожого дрона по ринку у Харкові
скриншот з відео

Десятки торгівельних павільйонів пошкоджені внаслідок атаки БпЛА

У ніч проти 6 лютого росіяни вдарили БпЛА «Герань-2» по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Наслідки влучань по ринку в Харкові
Наслідки влучань по ринку в Харкові
скриншот з відео

Внаслідок влучання ворожих дронів на території ринку зайнялась пожежа. Згоріли торговельні ряди. Повідомляється, що російський БпЛА влучив у дах найбільшого ринку Харкова.

Руйнування на ринку Харкова
Руйнування на ринку Харкова
фото: Новини.LIVE
Ворожий дрон влучив у найбільший ринок Харкова: кадри руйнувань фото 1
фото: Новини.LIVE

Внаслідок вибуху пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Обійшлось без травмованих. Охоронці, які були на місці події не отримали поранення.

Росіяни застосували бпЛА «Герань-2»
Росіяни застосували бпЛА «Герань-2»
скриншот з відео

Менш ніж за годину росіяни завдали ще одного по Новобаварському районі Харкова. Влучання було по території інфраструктурного транспортного підприємства. Травмованих внаслідок атаки в цьому районі немає.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що за фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 138 ККУ.

Нагадаємо, що триває 1079-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Харків пожежа прокуратура ринок

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