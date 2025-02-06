Ворожий дрон влучив у найбільший ринок Харкова: кадри руйнувань
Десятки торгівельних павільйонів пошкоджені внаслідок атаки БпЛА
У ніч проти 6 лютого росіяни вдарили БпЛА «Герань-2» по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок влучання ворожих дронів на території ринку зайнялась пожежа. Згоріли торговельні ряди. Повідомляється, що російський БпЛА влучив у дах найбільшого ринку Харкова.
Внаслідок вибуху пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Обійшлось без травмованих. Охоронці, які були на місці події не отримали поранення.
Менш ніж за годину росіяни завдали ще одного по Новобаварському районі Харкова. Влучання було по території інфраструктурного транспортного підприємства. Травмованих внаслідок атаки в цьому районі немає.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що за фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 138 ККУ.
Нагадаємо, що триває 1079-й день повномасштабної війни в Україні.
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