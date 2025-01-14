У Харкові підприємець намагався викрасти військовозобов'язаного з автомобіля ТЦК

Чоловік перегородив дорогу машині ТЦК та кинувся битися з військовими

Харківський підприємець на автомобілі Tesla зі стартовим пістолетом напав на працівників ТЦК. Чоловік разом з напарником перегородив дорогу військовій машині, вибив скло та почав битися з військовими. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Правоохоронці зупинили та затримали нападника – це 49 років, який вирішив «врятувати» свого племінника від мобілізації.

Чоловік разом з напарником вибив скло у військовій машині фото: Facebook/Сергій Болвінов

«Племінник, якого везли на відправку, працює водієм. У справі він проходить як свідок. Його вже мобілізовано», – повідомив Болвінов.

Зазначається, що затриманому вже повідомлено про підозру в хуліганстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. На цей час триває пошук другого фігуранта.

Чоловік зі стартовим пістолетом напав на працівників ТЦК фото: Facebook/Сергій Болвінов

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Раніше уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

До слова, у Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.