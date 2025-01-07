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Державний центр зайнятості назвав офіційну кількість безробітних  в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Державний центр зайнятості назвав офіційну кількість безробітних  в Україні
За словами директорки Державного центру зайнятості, мінімальний рівень допомоги по безробіттю складає 3 600 грн, максимальний – 8 тис. грн
фото: УНІАН

Жовтяк: Сьогодні, як і торік, час працівника

На сьогоднішній день 100 тис. українців зареєстровано у статусі безробітних у Державній службі зайнятості, тоді як у 2024 році таких громадян було 400 тис. Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити за офіційну статистику Державної служби зайнятості, то на сьогодні ми маємо зареєстрованих 100 тис. наших громадян в статусі безробітних. Якщо взяти 2024 рік, то це було 400 тис. громадян України, які були зареєстровані, як безробітні», – повідомила Жовтяк.

Директорка Державного центру зайнятості зазначила, що до повномасштабного вторгнення аналітику щодо офіційного рівня безробіття робив Держстат.

«На сьогодні такої аналітики не проводиться. Але в нас є макропоказники, які публікує міністерство економіки й на 2025 рік вони дорівнюють 17,7% – це рівень безробіття», – сказала Жовтяк. 

Вона також відповіла, що зараз важче знайти роботу чи фахівця.

«На сьогодні, як і торік, час працівника. Ринок праці працівника, а не роботодавця, тому що пропозицій роботи набагато більше ніж людей, які шукають цю роботу», – зазначила Жовтяк.

За її словами, мінімальний рівень допомоги по безробіттю складає 3 600 грн, максимальний – 8 тис. грн.

Нагадаємо, станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. Алюшина розповідає, що наразі складно знайти людину на посаду держслужбовця, яка б відповідала встановленим вимогам. Наприклад, у Нацагентстві з питань держслужби сім разів оголошували добір на позицію фахівця із закупівель.

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Теги: Україна безробіття Держстат ринок

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