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Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Майбоженку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Майбоженку
Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка
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Київська обласна прокуратура оскаржуватиме вирок Майбоженку в апеляційному порядку

Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Зазначається, що прокурори наполягатимуть на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА.

У відомстві поінформували, що під час судового засідання захисник подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) – штраф в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Прокурор подавав письмове заперечення стосовно цієї угоди. Також суд відмовив прокурору у дослідженні під час судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом'якшуючої обставини, зокрема, активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

«Процесуальним керівником у зв'язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції», – йдеться у заяві прокуратури.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

Колишній чиновник просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском.

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Теги: прокуратура ДТП штраф вирок Volvo Бровари

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