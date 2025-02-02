Дрон влучив у будинок на Харківщині, в якому були діти
Очільник Харківської ОВА розповів про наслідки нічної атаки на область
Ворожого БпЛА влучив у будинок в Люботині на Харківщині. Про це повідомив очільник місцевої державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок атаки постраждали чоловік та жінка, вони отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу.
«Пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали», – йдеться в повідомленні.
Екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.
На Полтавщині ворог атакував енергетику.
Також у Полтаві ракета влучила в багатоповерхівку. Вже відомо про 12 загиблих.
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