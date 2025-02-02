Дрон влучив у будинок на Харківщині, в якому були діти

Очільник Харківської ОВА розповів про наслідки нічної атаки на область

Ворожого БпЛА влучив у будинок в Люботині на Харківщині. Про це повідомив очільник місцевої державної адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки постраждали чоловік та жінка, вони отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу.

«Пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Також у Полтаві ракета влучила в багатоповерхівку. Вже відомо про 12 загиблих.

Триває 1075-й день повномасштабної війни.