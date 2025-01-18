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На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Поліцейські Прикарпаття розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері
фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

На Прикарпатті чоловік через сварку задушив власну мати. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі виявили мертву жінку в Болехівській громаді. На місце події виїхали співробітники екстреної медичної допомоги, які констатували смерть жінки.
Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилась 61-річна мешканка Болехова.

Попередньо правоохоронці встановили обставини вчинення злочину та особу, що причетна до вбивства. Встановлено, що до смерті жінки причетний її 44-річний син. Він проживав разом з матір’ю.

Відомо, що між родичами виник побутовий конфлікт, в ході якого, син задушив матір. Після вчинення злочину фігурант покинув місце події. Менш ніж за добу правоохоронці розшукали його в одному із населених пунктів Калущини.
Фігуранта затримали. Його дій кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України(Умисне вбивство). Санкція статті передбачає максимальне покарання до 15 років позбавлення волі.
До слова, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір. 

Подія відбулась у Подільському районі столиці. Правоохоронці встановили, що між сином та матір’ю виник конфлікт на побутовому ґрунті. Внаслідок чого 47-річний чоловік став наносити численні удари матері кулаками та ногами. Схопивши металевий лист з газової плити він продовжив бити матір, допоки жінка не перестала подавати ознаки життя.

Нагадаємо, що у Конотопі правоохоронці затримали чоловіка, який під час застілля вбив свою співмешканку. Зловмисник наніс смертельне ножове поранення жінці. Про це повідомляє ГУНП в Сумській області.

Повідомляється, що Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 39-річної жінки з різаною раною на шиї. Попередньо було встановлено, що під час застілля між співмешканцями виникла сварка.

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Теги: прокуратура кримінал вбивство смерть поліція конфлікт підозра

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