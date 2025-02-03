Головна Київ Новини
search button user button menu button

До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»
Подільською окружною прокуратурою Києва колишній гендиректор КП «Плесо» звинувачується у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Раніше цьому ж, вже колишньому посадовцю, було повідомлено про підозру через висушення та обміління озера Синє

Колишнього генерального директора комунального підприємства «Плесо» судитимуть за нанесення збитків у майже 200 тис. грн під час розчищення озера Голубе на Виноградарі. Про це повідомила Київська міська прокуратура

Як повідомили у прокуратурі, слідство встановило, що у грудні 2019 року посадовець, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір щодо виконання робіт на озері Голубе (ставок «Блакитний») у Подільському районі Києва.

«За результатами проведення робіт, достеменно розуміючи, що роботи виконанні не в повному обсязі, підозрюваний та директор товариства підписали акти про приймання виконаних робіт», – зазначили у прокуратурі.

Вказується, що відповідно до висновку експертизи частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції, утеплення, штукатурення та фарбування, а також завищено витрати на оплату праці робітників. З урахуванням висновків судової економічної експертизи, розмір збитків становить близько 200 тис. грн.

Працівники прокуратури задокументували недоліки, які залишилися після проведення робіт
Працівники прокуратури задокументували недоліки, які залишилися після проведення робіт
фото: Київська міська прокуратура, Facebook
До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо» фото 1
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

У прокуратурі нагадали, що раніше цьому ж, вже колишньому посадовцю КП «Плесо», було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини висушення та обміління озера Синє.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього генерального директора КП «Плесо» за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, заcтупнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Зазначається, що у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.

Теги: екологія прокуратура Київ слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні
Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари
7 сiчня, 11:36
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
У Києві жінка через ревнощі вбила чоловіка
12 сiчня, 13:45
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки
14 сiчня, 10:15
Зловмисники схопили потерпілого та, притиснувши до стіни, зірвали з нього куртку та сумку, у якій знаходились особисті речі та близько 30 тисяч гривень
Троє молодиків, які приїхали до Києва на заробітки, зухвало пограбували місцевого жителя
15 сiчня, 09:27
Глава МЗС України Андрій Сибіга та глава МЗС Албанії Іглі Хасані
Уперше під час війни у Києві відкрито нове посольство
18 сiчня, 00:25
Шануючи традиції пожежного братерства, колеги урочисто привітали Володимира Шавлюка
Душ під звуки пожежних сирен. Як у Києві проводжали на пенсію підполковника ДСНС
28 сiчня, 20:51
Ада Роговцева висловилася про скандал довкола Андрія Білоуса
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
29 сiчня, 09:45
Прогноз погоди на 30 січня
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
30 сiчня, 06:00
Загоряння сталося в одноповерховій недіючій будівлі на площі 60 кв. м
У Києві дві пожежі забрали життя трьох людей (фото)
Сьогодні, 08:36

Новини

Не бояться шахедів. Ріелтор пояснила, чому молодь у Києві орендує високі поверхи
Не бояться шахедів. Ріелтор пояснила, чому молодь у Києві орендує високі поверхи
До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»
До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»
Влада попередила жителів Дарницького району Києва про роботу вибухотехніків
Влада попередила жителів Дарницького району Києва про роботу вибухотехніків
Портрет Кличка, який з’явився на місці мурала з Єрмаком, проіснував лічені години
Портрет Кличка, який з’явився на місці мурала з Єрмаком, проіснував лічені години
СБУ і Нацполіція знову трусять чиновників КМДА
СБУ і Нацполіція знову трусять чиновників КМДА
У Києві зросла захворюваність на грип та Covid-19
У Києві зросла захворюваність на грип та Covid-19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
88K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
18K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
12K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua