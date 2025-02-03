До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»
Раніше цьому ж, вже колишньому посадовцю, було повідомлено про підозру через висушення та обміління озера Синє
Колишнього генерального директора комунального підприємства «Плесо» судитимуть за нанесення збитків у майже 200 тис. грн під час розчищення озера Голубе на Виноградарі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Як повідомили у прокуратурі, слідство встановило, що у грудні 2019 року посадовець, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір щодо виконання робіт на озері Голубе (ставок «Блакитний») у Подільському районі Києва.
«За результатами проведення робіт, достеменно розуміючи, що роботи виконанні не в повному обсязі, підозрюваний та директор товариства підписали акти про приймання виконаних робіт», – зазначили у прокуратурі.
Вказується, що відповідно до висновку експертизи частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції, утеплення, штукатурення та фарбування, а також завищено витрати на оплату праці робітників. З урахуванням висновків судової економічної експертизи, розмір збитків становить близько 200 тис. грн.
У прокуратурі нагадали, що раніше цьому ж, вже колишньому посадовцю КП «Плесо», було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини висушення та обміління озера Синє.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього генерального директора КП «Плесо» за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).
Нагадаємо, заcтупнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Зазначається, що у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.
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