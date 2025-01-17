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Пожежа у Подільському районі Києва: рятувальники евакуювали дев'ять осіб

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пожежа у Подільському районі Києва: рятувальники евакуювали дев'ять осіб
Пожежа супроводжувалась сильним задимленням
фото: ДСНС Києва

Ззагоряння виникло в триповерховій будівлі на першому поверсі в недіючому приміщені

Наприкінці четверга, 16 січня, сталася пожежа у Подільському районі Києва. О 21:55 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вул. Нижній Вал. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві. 

Ззагоряння виникло в триповерховій будівлі на першому поверсі в недіючому приміщені
Ззагоряння виникло в триповерховій будівлі на першому поверсі в недіючому приміщені
фото: ДСНС Київ

Зазначається, що загоряння виникло в триповерховій будівлі на першому поверсі в недіючому приміщені.

З верхніх поверхів та сусідніх приміщень було евакуйовано дев'ять осіб
З верхніх поверхів та сусідніх приміщень було евакуйовано дев'ять осіб
фото: ДСНС Києва

Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з верхніх поверхів та сусідніх приміщень евакуйовано дев'ять осіб.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 23:24, вона встигла зайняти площу у 10 кв. м.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 23:24
Вогнеборці ліквідували пожежу о 23:24
фото: ДСНС Києва

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці. 

Нагадаємо, учора, 16 січня, у місті Ірпінь, на вулиці Миру, сталася пожежа в котельні готельно-ресторанного комплексу. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку Бучанського району вранці. На місці події рятувальники евакуювали п’ятьох відвідувачів закладу. Один зі співробітників, чоловік 1974 року народження, під час спроби самостійно загасити вогонь отримав опіки рук.

Теги: пожежа Київ

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