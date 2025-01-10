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Ужгород та Одеса б'ють рекорди: зарплати не встигають за цінами на житло

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ужгород та Одеса б'ють рекорди: зарплати не встигають за цінами на житло
Найдорожча оренда житла в Ужгороді – приблизно 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру
фото: Depositphotos

У Миколаєві та Запоріжжі оренда одна з найдешевших серед українських міст

Ринок винаймання житла в Україні повністю адаптувався до сучасних умов – попит і ціни стабільно зростають. Водночас оренда однокімнатних квартир на заході країни коштує дорожче, ніж у Києві. Про це повідомляє «Слово і діло».

Найвигідніше винаймати житло в Харкові, де середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 4 тис. грн, а середня зарплата – 20 тис. грн.

Найдорожча оренда в Ужгороді – приблизно 19 тис. грн за однокімнатну квартиру. При цьому середня зарплата там 22,5 тис. грн, що ускладнює доступність житла.

У Львові оренда «однушки» коштує в середньому 16,9 тис. грн, тоді як середній дохід мешканців – 24 тис. грн. Водночас Київ посідає третє місце за вартістю оренди – 16 тис. грн, але лідирує за середніми зарплатами, які становлять 26 тис. грн.

В Одесі оренда значно перевищує середній дохід – її вартість еквівалентна 2,6 середнім зарплатам. У Кропивницькому винайняти квартиру можна за 7 тис. грн, при середньому доході 17,5 тис.

Ужгород та Одеса б'ють рекорди: зарплати не встигають за цінами на житло фото 1

До того ж у Вінниці оренда житла коштує 12 тис. грн, а середня зарплата – 20 тис. У Рівному та Чернівцях оренда обійдеться в понад 11 тис. грн, при середніх зарплатах 20 тис. та 21 тис. грн.

Дешевше житло можна знайти у Дніпрі, Тернополі, Хмельницькому, Полтаві, та Черкасах – тут оренда «однушки» коштує близько 10 тис. грн, а середні зарплати коливаються в межах 20 тис. У Житомирі оренда ще дешевша – 9 тис. грн, при середній зарплаті 19 тис.

В Івано-Франківську оренда обійдеться в 14 тис. грн, при середній зарплаті 21,5 тис. У Луцьку ціни на оренду трохи нижчі – 13,5 тис. грн, а середній дохід становить 20 тис.

У Чернігові оренда однокімнатної квартири коштує 6,3 тис. грн, а середній дохід – 18 тис. Також у Миколаєві та Запоріжжі оренда одна з найдешевших – 5 тис. грн при середніх зарплатах 18,5-19 тис.

Нагадаємо, що у Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості.

Як повідомлялося, вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року. 

Зауважимо, що попит на оренду квартир зростав упродовж 2024 року, проте літній період став піковим для Одеси. Також значний приріст затребуваності зафіксовано у Львові.

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