Лінія фронту станом на 14 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 64 авіаційних ударів, скинувши 100 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1168 дронів-камікадзе та здійснили 3980 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 липня станом на 22:00 відбулося 138 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 140 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові машини піхоти, два автомобілі, 21 БпЛА, чотири антени БпЛА, два артилерійські засоби, термінал супутникового зв’язку, також уражено квадроцикл російських окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, здійснив 345 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового. Ще вісім атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку

На даний час наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок, Предтечиного та Білої гори.

На Торецькому напрямку

Наші війська за сьогодні відбили п’ять ворожих атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 37 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 30 атак ворога, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Нагадаємо, триває 1237-й день повномасштабної війни в Україні.