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Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
мапа: DeepState

Окупанти просунулися біля Воскресенки, Перебудови, Толстого, Полтавки, у Мирному та Кам'янському

Російська терористична армія окупувала Ялту Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог окупував Ялту, а також просунувся біля Воскресенки, Перебудови, Толстого, Полтавки, у Мирному та Кам'янському», – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили оновлені дані запущених по Добропіллю FPV-дронів. За 9 липня та ніч на 10 липня ворог запустив по місту понад сотню FPV-дронів, передає «Главком». Як зазначили аналітики, ціллю російської окупаційної армії були цивільні об'єкти. Росія б'є дронами по автівках, підприємствах, будинках, закладах харчування та магазинах.

До слова, російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та можуть спробувати піти далі до Добропілля. Це відбувається в межах зусиль з оточення Покровська й обходу українських фортечних поясів у Донецькій області.

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Теги: Донеччина війна окупація росіяни

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