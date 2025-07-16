Росіянин отримав 23 роки тюрми за допомогу ЗСУ

Росіянин намагався вступити в легіон «Свобода Росії»

Колишнього російського військового Антона Хожаєва, який продав секретні дані про російські війська Збройним силам України, засудили до 23 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські видання.

Вирок винесено другим Західним окружним військовим судом. Хожаєва визнано винним у спробі держзради і держзраді. Росіянин перейшов на бік України, дезертирував і намагався вступити в легіон «Свобода Росії».

«Я просто хотів допомогти сусідньому народу відновити мир на їхній землі, вигнати окупантів і державних терористів зі своєї землі», – сказав Хожаєв. Він не визнав провину. Військовий зазначив, що співробітники ФСБ катували його заради свідчень.

«Будь ласка, перестаньте називати мене військовослужбовцем, я не хочу асоціюватися з біосміттям у вигляді російської армії – це брудний смітник», – додав росіянин. Підсудний зазначив, що особисто не знає нікого з СБУ та української поліції, і «катувати його було необов'язково». Останнє слово він закінчив словами «Я невинний. Слава Україні».

До слова, раніше суд у Москві заочно засудив письменника Бориса Акуніна (справжнє ім'я – Григорій Чхартишвілі) до 14 років колонії суворого режиму. Письменника визнали винним за трьома статтями КК: про сприяння терористичній діяльності (частина 1 статті 205.1 КК), про виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2), а також про ухилення від виконання обов'язків «іноагента» (частина 2 статті 330.1).