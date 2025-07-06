Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 10992 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 липня втратила:

  • особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб;
  • танків – 10992 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22956 (+3) од;
  • артилерійських систем – 29960 (+39) од;
  • РСЗВ – 1430 (+2) од;
  • засоби ППО – 1192 (+1) од;
  • літаків – 421 (+1) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216);
  • крилаті ракети – 3439 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104);
  • спеціальна техніка – 3925 (+0).
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 6 липня

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна.
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1229-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
12 червня, 07:36
Ситуація на фронті 17 червня
Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу
18 червня, 00:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 42046 БпЛА
Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 червня, 07:08
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2025 року
28 червня, 08:12
Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ
Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони
1 липня, 23:24
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22811 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 червня, 07:35
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10951 танк
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 червня, 07:15
ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області
ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області
23 червня, 19:26
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10968 танків
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 червня, 07:09

Події в Україні

Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року
Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів
Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
114K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
72K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
53K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
44K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України

Новини

6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua