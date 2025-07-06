Втрати ворога станом на 6 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 липня втратила:
- особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб;
- танків – 10992 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22956 (+3) од;
- артилерійських систем – 29960 (+39) од;
- РСЗВ – 1430 (+2) од;
- засоби ППО – 1192 (+1) од;
- літаків – 421 (+1) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216);
- крилаті ракети – 3439 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104);
- спеціальна техніка – 3925 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 6 липня
- В Чорному морі 2 ворожі кораблі, 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна.
Нагадаємо, триває 1229-й день повномасштабної війни в Україні.