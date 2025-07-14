Ліквідація фсбшних кілерів – це сигнал. СБУ діє за принципами Моссаду

Не обміняють

Важлива сторінка цієї війни: СБУ ліквідувала кілерів, які вбили у Києві полковника СБУ Івана Воронича. Кара настигла агентів ФСБ буквально за пару днів після злочину.

Вбивство здійснили чоловік і жінка. Їхній куратор з ФСБ наказав їм слідкувати за співробітником СБУ і передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником. Здійснивши вбивство, кілери намагалися «залягти на дно». Далі зацитую недільне повідомлення Служби Безпеки: «Зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ РФ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані».

Немає сумнівів – куратор з ФСБ обіцяв кілерам, що навіть якщо їх спіймають, то агентів потім обміняють. Не обміняють. І кожен, кого наступного разу будуть відправляти з кремля на подібне завдання, буде бачити перед очима відео керівника СБУ Малюка записане на фоні ліквідованих кілерів і його слова: «Єдина перспектива ворога на території України – це смерть!». Малюк особисто керував цією операцією і продемонстрував і ворогам, і всьому суспільству, що означає словосполучення «справа честі».

Після того, як Малюк очолив СБУ і провів перші операції, преса почала порівнювати Службу з ізраїльським Моссадом. Після «Павутини» вже заговорили про те, що Моссаду треба тягнутись до рівня СБУ. Але є речі, які дві спецслужби об'єднує. Моссад завжди мстився за своїх. Зараз СБУ демонструє, що таке українська помста.

Немає сумнівів – всі контакти фсбшних кілерів підлеглим Малюка вже добре відомі. Як відомі і ті, хто віддавав їм накази. Ніяких нових даних слідству ліквідовані дати не могли. Зате їх ліквідація стала сигналом тим, хто захоче стати кілером і приїхати в Україну. Сигнал цей простий: стати агентом ФСБ означає обрати квиток в один кінець. Обмін, який вам обіцяють росіяни, закінчиться в українській канаві, де будете безславно гнити.

СБУ системно показує ворогам та їх агентам, що відповідати за кожне вбивство доведеться. Помста невідворотна. І кожен агент ФСБ має розуміти: наступного разу за спиною Малюка, може лежати його труп.