Гендиректор Метрополітен-опери вимагає скасувати виступ друга Путіна в Італії

Гельб каже, що не може зрозуміти, чому союзник України приймає найбільшого союзника Росії

Виступ Валерія Гергієва в Італії може стати його першим концертом у країнах ЄС від початку повномасштабної війни

Гендиректор Метрополітен-опери Пітер Гельб закликав скасувати виступ російського диригента Валерія Гергієва в Італії, назвавши його присутність частиною путінської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Welt.

Валерій Гергієв виступатиме на фестивалі Un'Estate da RE під Неаполем наприкінці липня. Гельб каже, що не може зрозуміти, чому союзник України приймає найбільшого союзника Путіна.

«Мене дуже дивує. Особливо з огляду на те, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні рішуче підтримує Україну. Це було б фатальним сигналом, тому що Гергієв є інструментом Путіна. У цьому немає жодних сумнівів. Коли місцеві чиновники заявляють, що це культурний обмін, навіть опосередковано фінансований з фондів ЄС, хоча альянс виступає проти Росії, я можу лише повторити: це культурна пропаганда від імені Путіна. І вона повинна бути зупинена. Як ми чули, Європарламент, схоже, дотримується подібних поглядів», – заявив він.

Гендиректор Метрополітен-опери також назвав рішення укласти контракт з Гергієвим «моральною корупцією, слабкістю і, можливо, наївністю» і зазначив, що Гергієв де-факто є російським міністром культури. Гельб каже, що припинив співпрацю з Гергієвим у 2020 році, зазначивши, що «він настільки відволікся на своє політичне життя, що його диригування ставало все більш слабким і ненадійним».

Гергієв виступить в Італії 27 липня з Маріїнським театром. Виступ викликав обурення з боку багатьох політиків та громадських діячів.

Нагадаємо, у Нью-Йорку біля концертного залу Карнегі-хол перед виступом російського диригента Валерія Гергієва, який підтримав анексію Криму, пройшла акція протесту.

Раніше Маріїнський театр у Санкт-Петербурзі оголосив «місяць Вагнера» і підготував абонемент «на всі вагнерівські події». Майже всіма виставами диригував Валерій Гергієв, якого називають «диригентом путінської війни».