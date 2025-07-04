РФ поширює фейковий «лист Шмигаля» про евакуацію держустанов: названо мету

У сфальсифікованому «документі» зазначається, нібито прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації

Росіяни розсилають до органів влади та державних структур фейковий лист буцімто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року. У ньому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на Захід України – «у зв’язку з втратою територій». Інформацію про це поширюють російські пропагандисти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У сфальсифікованому «документі» зазначається, нібито прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації. Також там йдеться про начебто скорочення штатів відомств на 10% шляхом ліквідації посад у тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, зазначено «розпорядження» до 25 числа поточного місяця надати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування.

Центр верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує – він повністю вигаданий росіянами. Такий лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті міністрів, як це передбачено обов'язковою процедурою. На фейковість «документа» вказує і наявність у ньому великої кількості орфографічних помилок.

«Подібні інформаційні операції здійснюються ворогом, щоб посіяти паніку у суспільстві та дестабілізувати ситуацію в регіонах України. Не піддавайтесь на інформаційні маніпуляції та довіряйте лише офіційним джерелам», – наголошує ЦПД.

Раніше Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Тelegram