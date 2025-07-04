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РФ поширює фейковий «лист Шмигаля» про евакуацію держустанов: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ поширює фейковий «лист Шмигаля» про евакуацію держустанов: названо мету
Росія намагається посіяти паніку у суспільстві
фото: ЦПД

У сфальсифікованому «документі» зазначається, нібито прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації

Росіяни розсилають до органів влади та державних структур фейковий лист буцімто за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року. У ньому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на Захід України – «у зв’язку з втратою територій». Інформацію про це поширюють російські пропагандисти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У сфальсифікованому «документі» зазначається, нібито прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації. Також там йдеться про начебто скорочення штатів відомств на 10% шляхом ліквідації посад у тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, зазначено «розпорядження» до 25 числа поточного місяця надати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування.

РФ поширює фейковий «лист Шмигаля» про евакуацію держустанов: названо мету фото 1

Центр верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує – він повністю вигаданий росіянами. Такий лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті міністрів, як це передбачено обов'язковою процедурою. На фейковість «документа» вказує і наявність у ньому великої кількості орфографічних помилок. 

«Подібні інформаційні операції здійснюються ворогом, щоб посіяти паніку у суспільстві та дестабілізувати ситуацію в регіонах України. Не піддавайтесь на інформаційні маніпуляції та довіряйте лише офіційним джерелам», – наголошує ЦПД.

Раніше Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Тelegram

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Теги: пропаганда фейк росіяни

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