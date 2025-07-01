Зеленський та Генштаб підтвердили загибель комбрига Захаревича

Україна втратила командира 110-ї ОМБр полковника Сергія Захаревича

Збройні Сили України зазнали болісної втрати. Сьогодні, 1 липня 2025 року, загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Трагічну звістку підтвердили Генеральний штаб ЗСУ, президент України Володимир Зеленський та бригадний генерал Сергій Собко, повідомляє «Главком».

Генеральний штаб ЗСУ висловив глибокі співчуття, назвавши полковника Захаревича «офіцером честі, лідером, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі». У Генштабі підкреслили, що Україна втратила «ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства».

«Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як вольовий командир – так само, як інші полеглі українські офіцери, які заслужили повагу солдатів. Як кожен воїн, хто загинув за Україну на війні з російськими окупантами. Хто виконав свій священний обов'язок та до останнього був вірний військовій присязі», – йдеться в заяві Генштабу.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні також висловив співчуття. Він повідомив, що сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю, де, на жаль, є втрати – як військові, так і цивільні.

«Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь», – сказав Зеленський.

Як відомо, бригадний генерал Сергій Собко, інформуючи про загибель полковника, назвав його «воїном, сином, чоловіком, батьком трьох дітей, моїм другом».

«Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative. О, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями», – написав Собко.

Генштаб ЗСУ пообіцяв: «Вашу справу буде продовжено. І обовʼязково помстимось. Вічна слава нашим героям. Спочивайте з миром, брати».