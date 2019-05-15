Яценюк подякував своїм однопартійцям за «послідовний захист української мови»



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Яценюк стверджує, що захист української мови – питання не лише культури, але й безпеки

Лідер «Народного фронту» зазначив, що Україна отримала один із найдемократичніших у Європі законів

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк після підписання президентом Петром Порошенком «мовного» закону подякував своїм однопартійцям «за послідовний захист української мови». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, йдеться на партійному сайті.

«Закон про державну мову підписано! Дякую побратимам з «Народного фронту» за цю перемогу. Наша фракція послідовно відстоює захист української мови», - написав Яценюк.

Лідер «Народного фронту» зазначив, що Україна отримала один із найдемократичніших у Європі законів.

«Разом із ухваленими раніше квотами для мови на телебаченні та радіо, він дасть істотний поштовх утвердження державної мови в Україні», - заявив Яценюк.

«Захист української мови – питання не лише культури, але й безпеки», - підкреслив лідер «Народного фронту».