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    Суспільство

    Яценюк подякував своїм однопартійцям за «послідовний захист української мови»

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    Яценюк стверджує, що захист української мови &ndash; питання не лише культури, але й безпеки - Яценюк подякував своїм однопартійцям за «послідовний захист української мови»
    Яценюк стверджує, що захист української мови – питання не лише культури, але й безпеки

    Лідер «Народного фронту» зазначив, що Україна отримала один із найдемократичніших у Європі законів

    Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк після підписання президентом Петром Порошенком «мовного» закону подякував своїм однопартійцям «за послідовний захист української мови». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, йдеться на партійному сайті.

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    «Закон про державну мову підписано! Дякую побратимам з «Народного фронту» за цю перемогу. Наша фракція послідовно відстоює захист української мови», - написав Яценюк.

    Лідер «Народного фронту» зазначив, що Україна отримала один із найдемократичніших у Європі законів.

    «Разом із ухваленими раніше квотами для мови на телебаченні та радіо, він дасть істотний поштовх утвердження державної мови в Україні», - заявив Яценюк.

    «Захист української мови – питання не лише культури, але й безпеки», - підкреслив лідер «Народного фронту».

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